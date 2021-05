Formula 1, Brawn lancia la Ferrari (Di mercoledì 12 maggio 2021) Rossa Brawn ha recentemente sottolineato la crescita della Ferrari. Il responsabile dell’area motorsport per Liberty Media ha parlato al sito ufficiale della F1, spendendo parole di apprezzamento per il lavoro della Rossa. Ferrari presto al livello di Mercedes e Red Bull Dopo un 2020 non facile e un avvio di stagione 2021 ancora privo di podi, l’ex direttore tecnico si aspetta un futuro brillante dalla Ferrari: “Non c’è dubbio che la SF21 è una vettura significativamente migliore di quella dell’anno scorso, e che Leclerc sta ottenendo il 100% dalla macchina ogni volta che la guida. Non ci vorrà molto perché la Ferrari bussi alla porta dei primi due. E questo è abbastanza notevole, visto come hanno finito il 2020. La squadra sta operando a livelli molto alti e ha un pacchetto competitivo su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Rossaha recentemente sottolineato la crescita della. Il responsabile dell’area motorsport per Liberty Media ha parlato al sito ufficiale della F1, spendendo parole di apprezzamento per il lavoro della Rossa.presto al livello di Mercedes e Red Bull Dopo un 2020 non facile e un avvio di stagione 2021 ancora privo di podi, l’ex direttore tecnico si aspetta un futuro brillante dalla: “Non c’è dubbio che la SF21 è una vettura significativamente migliore di quella dell’anno scorso, e che Leclerc sta ottenendo il 100% dalla macchina ogni volta che la guida. Non ci vorrà molto perché labussi alla porta dei primi due. E questo è abbastanza notevole, visto come hanno finito il 2020. La squadra sta operando a livelli molto alti e ha un pacchetto competitivo su ...

