“Finalmente l’abbraccio” | lo scatto di un’infermiera del Cardarelli è la foto simbolo della pandemia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Con la”, l’infermiera dell’ospedale, Vincenza Giordano, si è aggiudicata il concorsografico “Ovunque per il bene di tutti” promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli in occasioneGiornata internazionale dell’Infermiere 2021. Infermiera presso il Dipartimento Emergenza ed Accettazione – Osservazione Breve Intensiva (OBI) dell’AORN Antoniodi Napoli, Vincenza Giordano ha ottenuto, contando solo la piattaforma Facebook 1730 like. Un’autentico amore per lagrafia. “Si, anche la stessa partecipazione al contest – dice la vincitrice del concorso – nasce dalla mia recente passione per lagrafia e dalla volontà di ...