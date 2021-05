Euronext-Borsa, completato aumento capitale da 1,8 miliardi (Di mercoledì 12 maggio 2021) (TeleBorsa) – Euronext, il principale mercato finanziario dell’Eurozona, ha annunciato oggi il successo dell’aumento di capitale da 1,8 miliardi di euro annunciato il 29 aprile in parallelo al closing dell’acquisizione da 4,44 miliardi di Borsa Italiana. L’incasso finale lordo dell’offerta ammonta a 1.820 milioni di euro, corrispondenti all’emissione di 30.506.294 azioni ordinarie al prezzo di sottoscrizione per azione di 59,65 euro. A seguito della chiusura dell’0fferta, il capitale sociale di Euronext sarà composto da 107.106.294 azioni ordinarie. L’offerta è stata ampiamente sottoscritta in eccesso – sottolinea Euronext – e sono state sottoscritte in via irriducibile 29.904.734 nuove azioni, che rappresentano circa ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Tele) –, il principale mercato finanziario dell’Eurozona, ha annunciato oggi il successo dell’dida 1,8di euro annunciato il 29 aprile in parallelo al closing dell’acquisizione da 4,44diItaliana. L’incasso finale lordo dell’offerta ammonta a 1.820 milioni di euro, corrispondenti all’emissione di 30.506.294 azioni ordinarie al prezzo di sottoscrizione per azione di 59,65 euro. A seguito della chiusura dell’0fferta, ilsociale disarà composto da 107.106.294 azioni ordinarie. L’offerta è stata ampiamente sottoscritta in eccesso – sottolinea– e sono state sottoscritte in via irriducibile 29.904.734 nuove azioni, che rappresentano circa ...

Advertising

InvestingItalia : Euronext verso riconferma vertici #Borsa Italiana dopo takeover - fonte - - newsfinanza : Euronext, bond da 1,8 miliardi per rifinanziare l’operazione Borsa - ansa_economia : Euronext piazza bond da 1,8 miliardi per acquisto Borsa Italiana. Il portafoglio ordini finale ha raggiunto i 5 mil… - Profilo3Marco : RT @sole24ore: Euronext, bond da 1,8 miliardi per rifinanziare l’operazione Borsa - RobRe62 : RT @sole24ore:Euronext, bond da 1,8 miliardi per rifinanziare l’operazione Borsa -

Ultime Notizie dalla rete : Euronext Borsa Euronext - Borsa, completato aumento capitale da 1,8 miliardi ...8 miliardi di euro e del forte sostegno dimostrato dai nostri azionisti nell'acquisizione del gruppo Borsa Italiana - ha commentato Stéphane Boujnah, amministratore delegato e presidente di Euronext -...

Euronext: successo per **aumento di capitale** da 1,82 mld (Rpt) "Siamo lieti del successo dell'offerta" e "del forte sostegno dimostrato dai nostri azionisti nell'acquisizione di Borsa Italiana", ha detto l'amministratore delegato di Euronext Stephane Boujnah, ...

Euronext-Borsa, completato aumento capitale da 1,8 miliardi Teleborsa Borsa Milano poco mossa in attesa dato inflazione Usa, balzano Safilo, Ferragamo Nella notte netta flessione per le borse asiatiche ai minimi da sette settimane, penalizzate dal balzo delle commodity e dalle crescenti pressioni inflazionistiche. Giù anche gli indici di Wall Street ...

Euronext verso riconferma vertici Borsa Italiana dopo takeover - fonte Euronext ha in programma di mantenere Andrea Sironi e Raffaele Jerusalmi come presidente e Ceo di Borsa Italiana in seguito all'acquisizione di Piazza Affari, secondo una persona vicina all'operatore ...

...8 miliardi di euro e del forte sostegno dimostrato dai nostri azionisti nell'acquisizione del gruppoItaliana - ha commentato Stéphane Boujnah, amministratore delegato e presidente di-..."Siamo lieti del successo dell'offerta" e "del forte sostegno dimostrato dai nostri azionisti nell'acquisizione diItaliana", ha detto l'amministratore delegato diStephane Boujnah, ...Nella notte netta flessione per le borse asiatiche ai minimi da sette settimane, penalizzate dal balzo delle commodity e dalle crescenti pressioni inflazionistiche. Giù anche gli indici di Wall Street ...Euronext ha in programma di mantenere Andrea Sironi e Raffaele Jerusalmi come presidente e Ceo di Borsa Italiana in seguito all'acquisizione di Piazza Affari, secondo una persona vicina all'operatore ...