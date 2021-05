Draghi: lunedì 17 cabina di regia su riaperture (graduali). Su migranti: nessuno va lasciato solo in acque italiane (Di mercoledì 12 maggio 2021) riaperture, vaccini, migranti, morti sul lavoro: tanti i temi a cui il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dato risposte oggi durante il Question time alla Camera. Innazittutto l'annuncio che che ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 12 maggio 2021), vaccini,, morti sul lavoro: tanti i temi a cui il presidente del Consiglio Marioha dato risposte oggi durante il Question time alla Camera. Innazittutto l'annuncio che che ...

