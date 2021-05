Donovan Mitchell: incerta la sua presenza ai playoff? (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’ attuale primo posto occupato nella classifica della Western Conference e la possibilità di giocarsi i playoff da protagonisti, hanno indotto gli Utah Jazz ad usare tutta la cautela possibile nei confronti della sua stella, Donovan Mitchell, che salterà le ultime tre gare della regular season per recuperare dall’infortunio alla caviglia destra e ripresentarsi in campo per il rush finale. Donovan Mitchell ci sarà ai playoff? La franchigia di Salt Lake City non vuole correre rischi e ha cosi stabilito, in accordo con lo staff medico, che il giocatore procede il suo piano di recupero rimanendo sempre in sede fino all’inizio della post season. La sua presenza è troppo importante negli equilibri degli Utah Jazz che, senza di lui, hanno inevitabilmente rallentato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’ attuale primo posto occupato nella classifica della Western Conference e la possibilità di giocarsi ida protagonisti, hanno indotto gli Utah Jazz ad usare tutta la cautela possibile nei confronti della sua stella,, che salterà le ultime tre gare della regular season per recuperare dall’infortunio alla caviglia destra e ripresentarsi in campo per il rush finale.ci sarà ai? La franchigia di Salt Lake City non vuole correre rischi e ha cosi stabilito, in accordo con lo staff medico, che il giocatore procede il suo piano di recupero rimanendo sempre in sede fino all’inizio della post season. La suaè troppo importante negli equilibri degli Utah Jazz che, senza di lui, hanno inevitabilmente rallentato ...

Ultime Notizie dalla rete : Donovan Mitchell NBA, Donovan Mitchell non rientra in regular season: a rischio l'inizio dei playoff? La caviglia fa ancora male e a Salt Lake City non hanno alcuna intenzione di rischiare di compromettere la resa di Donovan Mitchell nelle prossime settimane. Meglio riposare, recuperare e puntare a guarire al meglio possibile dalla caviglia destra fuori posto che lo ha costretto a terminare in anticipo la regular ...

Basket: Nba; crollo Utah con Golden State, ko anche i Bucks Nella formazione della capolista mancavano ancora Donovan Mitchell e Mike Conley, in compenso è esploso Jordan Clarkson con una serata top da 41 punti. Ko inatteso anche per Milwaukee, attualmente ...

