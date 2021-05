Dirigente scolastica multata | chiedeva più aule per il prossimo anno scolastico L’USR | “Toni allarmistici”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) "Avevo solo cercato di procurarein più per i miei studenti. E invece sono stata incolpata di inerzia, procurato allarme e danni all’amministrazione pubblica": è il commento di Alessandra Rucci, ladell’istituto Savoia Benincasa di Ancona, colpita da un addebito disciplinare da parte dell’ufficioregionale delle Marche. L'articolo .

