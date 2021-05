DAVID DI DONATELLO, CHECCO ZALONE: “IL TAPIRO D’ORO DOVREMMO DARLO A LAURA PAUSINI” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli incontra a Bari CHECCO ZALONE (all’anagrafe Luca Medici), a cui consegna il TAPIRO D’ORO per non essersi presentato a ritirare il DAVID di DONATELLO vinto martedì sera. Premio ottenuto per la miglior canzone con “Immigrato”, brano del film “Tolo Tolo”. «Non sono andato perché non me l’aspettavo, forse credo poco in me stesso», dice ZALONE. Il comico e attore pugliese ha battuto LAURA PAUSINI, in gara (ma senza vittoria come agli Oscar) con “Io sì (seen)”, canzone del film “La vita davanti a sé”. «Quindi il TAPIRO DOVREMMO DARLO a LAURA… Anzi, se ci è rimasta male le propongo di scambiare il suo ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 12 maggio 2021) Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli incontra a Bari(all’anagrafe Luca Medici), a cui consegna ilper non essersi presentato a ritirare ildivinto martedì sera. Premio ottenuto per la miglior canzone con “Immigrato”, brano del film “Tolo Tolo”. «Non sono andato perché non me l’aspettavo, forse credo poco in me stesso», dice. Il comico e attore pugliese ha battuto, in gara (ma senza vittoria come agli Oscar) con “Io sì (seen)”, canzone del film “La vita davanti a sé”. «Quindi il… Anzi, se ci è rimasta male le propongo di scambiare il suo ...

