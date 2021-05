David di Donatello 2021 | tutti i film e i vincitori della serata!

Advertising

Totti : Prima i Nastri D’Argento e ieri sera il David di Donatello come miglior documentario. Due premi prestigiosi che mi… - LauraPausini : Ci vediamo stasera su @rai1official per l’opening della cerimonia dei @PremiDavid . Posso solo anticiparvi che sarà… - RaiUno : “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su Rai… - maquiblah : RT @vogue_italia: . @LauraPausini sul red carpet dei David di Donatello con un completo @MaisonValentino rosa fluo che secondo noi le dona… - KssyaBritto : RT @vogue_italia: . @LauraPausini sul red carpet dei David di Donatello con un completo @MaisonValentino rosa fluo che secondo noi le dona… -

Ultime Notizie dalla rete : David Donatello

Ildiè accanto all'urna con le ceneri di Mattia Torre , in un angolo del soggiorno della casa a Testaccio dove ci accoglie Francesca, la moglie, e Emma, la figlia di 11 anni . È nata l'...Domani sera, giovedì 13 maggio, a Striscia la notizia Valerio Staffelli incontra a Bari Checco Zalone a cui consegna il Tapiro d'oro per non essersi presentato a ritirare ildivinto. Premio ottenuto per la miglior canzone con 'Immigrato', brano del film 'Tolo Tolo'. 'Non sono andato perché non me l'aspettavo, forse credo poco in me stesso', spiega Zalone "...Il documentario sul capitano della Roma, premiato con il prestigioso David di Donatello. Totti: "Riconoscimento che mi rende orgoglioso".Per il contributo alla ripresa delle produzioni cinematografiche e televisive durante la pandemia di Covid-19.