Cosa accade con l'anestesia: ora c'è l'algoritmo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Secondo un recente studio statunitense, l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito chirurgico può tradursi in un miglioramento delle condizioni post-operatorie Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Secondo un recente studio statunitense, l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito chirurgico può tradursi in un miglioramento delle condizioni post-operatorie

Advertising

CarloCalenda : In Italia la politica esiste solo nel presente. Se chiedi di riaprire tutto in piena pandemia, quando accade, un an… - CittadinidiTwtt : RT @MuseiRealiTo: #MRTcare cosa accade alle opere prima della partenza da un museo per un prestito temporaneo? Controllo, piccoli inteventi… - Giuuuu28184469 : RT @casiftangeles: raga avete rotto il cazzo a lamentarvi dei contenuti di Giulia e sangiovanni quando siete le prime a romanzare ogni cosa… - consiglia_ : RT @casiftangeles: raga avete rotto il cazzo a lamentarvi dei contenuti di Giulia e sangiovanni quando siete le prime a romanzare ogni cosa… - jjbowerslaugh : RT @casiftangeles: raga avete rotto il cazzo a lamentarvi dei contenuti di Giulia e sangiovanni quando siete le prime a romanzare ogni cosa… -