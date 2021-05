Chiara Ferragni svela la novità ai follower: “Lo abbiamo fatto e sono felice” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chiara Ferragni su Instagram ha raccontato l’ultima novità ai suoi follower: “Lo abbiamo fatto e sono felice” le parole dell’imprenditrice E’ un momento davvero d’oro per Chiara Ferragni e Fedez.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 12 maggio 2021)su Instagram ha raccontato l’ultimaai suoi: “Lo” le parole dell’imprenditrice E’ un momento davvero d’oro pere Fedez.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

SonoNesqui : Ah quindi non vanno più di moda le sopracciglia da drag queen? Ora tutte con le sopracciglia come Chiara Ferragni? - noturcutie_ : || Chiara Ferragni - IOdonna : Shopping immobiliare per Chiara Ferragni e Fedez: hanno comprato la loro prima casa insieme a Milano - mrcevans375 : ended piedi di chiara ferragni - blackjdragon_ : madonna che palle, ma perchè invece di rompere i coglioni a chiara ferragni non ve lo fate voi un bambino e nonnve… -