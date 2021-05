Chi è Massimo Ciavarro: carriera, vita privata e curiosità sull’attore (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chi è Massimo Ciavarro, attore, imprenditore e produttore cinematografico. Tutte le curiosità sull’ex compagno di Eleonora Giorgi, padre di Paolo, attuale compagno dell’influencer Clizia Incorvaia. vita privata e carriera di uno degli interpreti della commedia italiana più amati. leggi anche l’articolo —> Eleonora Giorgi Massimo Ciavarro, un amore da film poi la separazione: «Aveva le sue ragioni» Massimo Ciavarro età, peso e altezza: cosa sappiamo di lui Massimo Ciavarro è nato il 7 novembre del 1957 a Roma. Rimasto orfano del padre Domenico a soli 14 anni, con due sorelle minori, è diventato famoso negli anni settanta, conquistando l’attenzione specialmente del pubblico ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chi è, attore, imprenditore e produttore cinematografico. Tutte lesull’ex compagno di Eleonora Giorgi, padre di Paolo, attuale compagno dell’influencer Clizia Incorvaia.di uno degli interpreti della commedia italiana più amati. leggi anche l’articolo —> Eleonora Giorgi, un amore da film poi la separazione: «Aveva le sue ragioni»età, peso e altezza: cosa sappiamo di luiè nato il 7 novembre del 1957 a Roma. Rimasto orfano del padre Domenico a soli 14 anni, con due sorelle minori, è diventato famoso negli anni settanta, conquistando l’attenzione specialmente del pubblico ...

