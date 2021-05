Chi è Marco Gervasoni, il professore universitario perquisito per le accuse e gli insulti a Mattarella (Di mercoledì 12 maggio 2021) Docente all'università del Molise, saggista, editorialista e 'polemista' social, è già finito più volte al centro delle polemiche per i suoi tweet, nei quali attaccava tra gli altri Liliana Segre, ... Leggi su today (Di mercoledì 12 maggio 2021) Docente all'università del Molise, saggista, editorialista e 'polemista' social, è già finito più volte al centro delle polemiche per i suoi tweet, nei quali attaccava tra gli altri Liliana Segre, ...

Advertising

ilriformista : Le perquisizioni hanno riguardato 11 persone. #Meloni ha chiesto chiarimenti. #Gervasoni sarebbe anche attivo sulla… - damore_marco : FINALMENTE! Posso condividere questa gioia! Dal 18 in tutte le librerie... VESUVIO!!! Per chi ha un vulcano dentro… - marisavillani : RT @AngeloMarQin: @GiuseppePalma78 @marco_gervasoni Mi chiedo...Quando il 'garante' della Costituzione TACE su dpcm o peggio appone la firm… - marisavillani : RT @Volpina67046713: @GiuseppePalma78 @Bobbio65M @marco_gervasoni Dittatura, questa è l’intimidazione di chi ci vuole togliere la parola! #… - marco_bragazzi : RT @Moonlightshad1: Il presidente Mattarella telefonò personalmente a Giorgia Meloni in occasione delle 'offese' del professor Gozzini. Lei… -