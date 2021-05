Che cosa è uscito dal vertice del centrodestra sulle comunali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il vertice tra tutte le forze del centrodestra, che si è tenuto oggi a Roma, potrebbe segnare una svolta nella trattativa sulle candidature alle elezioni comunali di ottobre. All’uscita, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) ha voluto chiarire che non c’è alcun veto da parte della sua forza politica sui nomi di Guido Bertolaso a Roma e Gabriele Albertini a Milano. Parole subito dopo confermate da Andrea Crippa della Lega. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Iltra tutte le forze del, che si è tenuto oggi a Roma, potrebbe segnare una svolta nella trattativacandidature alle elezionidi ottobre. All’uscita, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) ha voluto chiarire che non c’è alcun veto da parte della sua forza politica sui nomi di Guido Bertolaso a Roma e Gabriele Albertini a Milano. Parole subito dopo confermate da Andrea Crippa della Lega.

