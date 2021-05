Carlo Gilardi | l' ex badante del professore | Sono altri che approfittano di lui

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Lecco - "Il signorè un cristiano vero e da musulmano l'ho sempre ammirato per il suo modo di vivere francescano. Lo conosco da quando ero piccolo, ha aiutato me e la mia famiglia in ...

Lecco - "Il signorè un cristiano vero e da musulmano l'ho sempre ammirato per il suo modo di vivere francescano. Lo conosco da quando ero piccolo, ha aiutato me e la mia famiglia in modo disinteressato, ...Sul caso, il consigliere comunale Zamperini (FDI) presenta un'interrogazione Chiesta una relazione dalla Rsa, tempistiche certe di dismissione e quanto è stato fatto dai servizi sociali LECCO " ...Le inquietanti rivelazioni di Brahim El Mazoury a processo processato per circonvenzione di incapace dell'anziano docente ...ROMA - Il diritto alla vita indipendente per il signor Carlo Gilardi, in linea con le previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. È quanto chiede la FISH ...