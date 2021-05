Campania, il caos delle seconde dosi: adesso il richiamo è tra un mese (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quanto tempo deve passare tra prima e seconda dose dei vaccini a mRna, come Pfizer e Moderna? In base alle nuove indicazioni del ministero della Salute, entrate in vigore agli inizi di maggio, la... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quanto tempo deve passare tra prima e seconda dose dei vaccini a mRna, come Pfizer e Moderna? In base alle nuove indicazioni del ministero della Salute, entrate in vigore agli inizi di maggio, la...

Ultime Notizie dalla rete : Campania caos Richiamo secondi dosi Pfizer e Moderna in Campania: da domani sarà di 30 giorni E' caos richiamo secondi dosi in Campania per quanto riguarda i vaccini Pfizer e Moderna. Nei giorni scorsi infatti l'Unità di Crisi aveva comunicato che dal 10 maggio sarebbe entrata in vigore la nuova ...

Scoppia il caos vaccini: "Pfizer dopo 21 giorni". AstraZeneca per 50enni In Campania sono oltre 527 mila le adesioni tra gli over 50 e 323 mila hanno ricevuto già la prima dose. I numeri delle adesioni nelle fasce meno a rischio crescono di ora in ora in tutte le regioni .

Campania, caos seconde dosi: adesso il richiamo è tra un mese Il Mattino Campania, caos seconde dosi: adesso il richiamo è tra un mese Quanto tempo deve passare tra prima e seconda dose dei vaccini a mRna, come Pfizer e Moderna? In base alle nuove indicazioni del ministero della Salute, entrate in vigore agli inizi di maggio, ...

Vaccino Pfizer, caos richiamo. Locatelli (Css) replica: "Le loro affermazioni creano sconcerto" Vaccino, Pfizer chiede che ci si attenga ai 21 giorni canonici. In alcune regioni d'Italia, ad esempio il Lazio, la velocità della campagna è persino eccessiva rispetto alle dos ...

