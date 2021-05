Calcio: Cagliari. Semplici 'Potevamo fare di più ma punto positivo' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il tecnico dei rossoblù: "Non abbiamo avuto abbastanza coraggio per chiudere campionato" Cagliari - "Potevamo e dovevamo fare di più, avevamo chiaro che con una vittoria avremmo forse concluso il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il tecnico dei rossoblù: "Non abbiamo avuto abbastanza coraggio per chiudere campionato"- "e dovevamodi più, avevamo chiaro che con una vittoria avremmo forse concluso il ...

