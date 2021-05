Auto in fiamme a Garbagnate: morto un uomo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono ancora da chiarire i contorni del tragico fatto di cronaca avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 maggio, a Garbagnate Monastero dove un'Auto andata a fuoco e un uomo è morto a seguito del ... Leggi su leccotoday (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono ancora da chiarire i contorni del tragico fatto di cronaca avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 maggio, aMonastero dove un'andata a fuoco e una seguito del ...

Advertising

Giorno_Lecco : Muore carbonizzato nell'auto in fiamme: mistero a Garbagnate Monastero - Centotorri : #100torri CRONACA – Carmagnola, guasto al motore: auto in fiamme - ObiettivoNews1 : CARMAGNOLA – Auto in fiamme nei pressi dell’Abbazia di Casanova - Gino83247720 : RT @GeopoliticalCen: Nella città di Lod assistiamo nei fatti ad una guerra civile tra cittadini israeliani. Auto bruciate, sinagoghe date a… - H24Nomentano : Auto in fiamme in via Pisa, nube di fumo nel quartiere: vigili del fuoco sul posto - -