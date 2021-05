Aspi - Inaugurata la prima stazione autostradale di ricarica ultrafast (Di mercoledì 12 maggio 2021) Prende il via da Modena il piano di mobilità elettrica e sostenibile di Autostrade per l'Italia, realizzato in collaborazione con la controllata Free To X. Ad aprire le danze è l'area di servizio Secchia Ovest, sull'Autosole, dove è appena entrata in funzione la prima stazione di ricarica per veicoli a batteria, con potenze fino a 300 kW. A questa charging station farà seguito, nei prossimi giorni, una seconda infrastruttura ultrafast nell'area di servizio Flaminia Est, a nord di Roma. La roadmap. Il piano prevede la costruzione di ben 67 stazioni di questo tipo, ciascuna delle quali sarà dotata dalle quattro alle sei colonnine super veloci che consentiranno di ricaricare completamente i veicoli elettrici capaci di supportare queste elevate potenze in circa 15-20 minuti. Essendo gli stalli aperti ai ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 12 maggio 2021) Prende il via da Modena il piano di mobilità elettrica e sostenibile di Autostrade per l'Italia, realizzato in collaborazione con la controllata Free To X. Ad aprire le danze è l'area di servizio Secchia Ovest, sull'Autosole, dove è appena entrata in funzione ladiper veicoli a batteria, con potenze fino a 300 kW. A questa charging station farà seguito, nei prossimi giorni, una seconda infrastrutturanell'area di servizio Flaminia Est, a nord di Roma. La roadmap. Il piano prevede la costruzione di ben 67 stazioni di questo tipo, ciascuna delle quali sarà dotata dalle quattro alle sei colonnine super veloci che consentiranno dire completamente i veicoli elettrici capaci di supportare queste elevate potenze in circa 15-20 minuti. Essendo gli stalli aperti ai ...

