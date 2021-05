Air Tomori supera Cristiano Ronaldo | salto record in Juve - Milan!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Air Tomori

Corriere dello Sport.it

Secondo Mundo Deportivoavrebbe battuto i 2,56 metri fatti segnare dallo stacco di Ronaldo ... L'ex Chelsea è andato in cielo con forza e tempo giusti, anche più diCR7, così come era stato ...... si parla di Ozan Kabak dello Schalke 04, pallino della dirigenza rossonera poi di Fikayo... Così Mohamed, dopo una stagione all'Bel, viene prelevato dallo Strasburgo e inserito nella seconda ...Il difensore ex Chelsea sovrasta Chiellini e batte il primato di CR7 raggiunto contro la Sampdoria: ecco quanto è saltato in alto ...