Abrogare Bonafede? Il Pd al bivio sulla riforma della giustizia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La tentazione di vederci l’obliterazione del grillismo manettaro, per molti è irrinunciabile. “Se il Pd non fa da palo al M5s, stavolta liquidiamo davvero il populismo giudiziario”, sentenzia il calendiano Enrico Costa. E però dall’altra parte, cioè appunto quella del Pd, c’è chi, come Anna Rossomando, suggerisce di non limitarsi alla tattica politica. “Non c’è dubbio - spiega la senatrice dem, responsabilenella segreteria di Enrico Letta - che una legislatura iniziata col ‘contratto di governo’, per cui la Lega concedeva al M5s lo stop alla prescrizione in cambiolegittima difesa, trova con la ministra Cartabia una evidente svolta. Quello proposto dalla Guardasigilli è un impianto di riforme ampio e ambizioso, e sbaglieremmo a non coglierne il valore complessivo”. Inutile dire, però, che il centro gravitazionale del dibattito ...