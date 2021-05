Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 maggio 2021)11 MAGGIOORE 18:35 – WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE A TRATTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA L’AURELIA E LA TRIONFALE E CODE TRA DIRAMAZIONENORD E LA PRENESTINA E RALLENTAMENTI TA LA CASILINA E L’APPIA SUL TRATTO URBANO CODE TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DADOMANI 12 MAGGIO, A, TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE, DALLE 8.30 ALLE 12.30. L’AGITAZIONE INTERESSERÀ LA RETE ATAC (BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E-CIVITA-VITERBO) NONCHÉ I BUS GESTITI ...