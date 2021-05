Ultime Notizie Roma del 11-05-2021 ore 20:10 (Di martedì 11 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 11 maggio spazio all’informazione in studio Ferrigno raggiunta un’intesa di massima durante il vertice A Palazzo Chigi sui nuovi contributi a fondo perduto da inserire nel decreto sostegno Ibis si dovrebbe optato per un mix tra varie ipotesi con meccanismo in due nuovi Ristori subito automatici Sulla base del fatturato e la possibilità per le imprese interessate come chiesto in primis dalla Lega di ricevere un saldo a fine anno ricalcolando le perdite sulla base dei dati del bilancio delle dichiarazioni dei redditi durante la riunione ministro Mariastella Gelmini ha posto il tema delle riaperture della revisione del coprifuoco Italia chiede che il tagliando all’ultimo decreto che Davide venga fatto questa settimana senza richiesta dall’ Italia viva intanto la commissione Ue ha avviato una seconda azione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 11 maggio spazio all’informazione in studio Ferrigno raggiunta un’intesa di massima durante il vertice A Palazzo Chigi sui nuovi contributi a fondo perduto da inserire nel decreto sostegno Ibis si dovrebbe optato per un mix tra varie ipotesi con meccanismo in due nuovi Ristori subito automatici Sulla base del fatturato e la possibilità per le imprese interessate come chiesto in primis dalla Lega di ricevere un saldo a fine anno ricalcolando le perdite sulla base dei dati del bilancio delle dichiarazioni dei redditi durante la riunione ministro Mariastella Gelmini ha posto il tema delle riaperture della revisione del coprifuoco Italia chiede che il tagliando all’ultimo decreto che Davide venga fatto questa settimana senza richiesta dall’ Italia viva intanto la commissione Ue ha avviato una seconda azione ...

