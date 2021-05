Tv e politica, 20 anni fa lo show di Benigni da Biagi: «Non mi piace Silvio, mi piace Rutelli» (Di martedì 11 maggio 2021) C’è l’acronimo BB, ma non c’entra la grande Brigitte Bardot, cui bastavano giusto le iniziali per farsi spazio tra le dive del cinema anni ’60. C’entrano, piuttosto, Biagi (Enzo) e Benigni (Roberto), protagonisti esattamente vent’anni fa della più clamorosa violazione della par condicio tv travestita da satira. Correva l’anno 2001 e il 13 maggio si votava per rinnovare il Parlamento. Centrodestra (Lega compresa) compatto dietro Berlusconi, centrosinistra in assetto variabile dopo una legislatura in cui aveva sperimentato tre premier (Prodi, D’Alema, Amato) per poi affidarsi a Francesco Rutelli. Una stagione con pochi trofei per l’Ulivo. Tra questi, la legge sulla par condicio in tv, cioè spazio uguale per tutti nell’ultimo mese di campagna elettorale: 30 o 0,3 per cento pari sono. Così ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021) C’è l’acronimo BB, ma non c’entra la grande Brigitte Bardot, cui bastavano giusto le iniziali per farsi spazio tra le dive del cinema’60. C’entrano, piuttosto,(Enzo) e(Roberto), protagonisti esattamente vent’fa della più clamorosa violazione della par condicio tv travestita da satira. Correva l’anno 2001 e il 13 maggio si votava per rinnovare il Parlamento. Centrodestra (Lega compresa) compatto dietro Berlusconi, centrosinistra in assetto variabile dopo una legislatura in cui aveva sperimentato tre premier (Prodi, D’Alema, Amato) per poi affidarsi a Francesco. Una stagione con pochi trofei per l’Ulivo. Tra questi, la legge sulla par condicio in tv, cioè spazio uguale per tutti nell’ultimo mese di campagna elettorale: 30 o 0,3 per cento pari sono. Così ...

Advertising

TeresaBellanova : Per due anni il Pd ha inseguito un'alleanza con il M5S che, alla prova dei fatti, non c'è. Le alleanze strategiche… - renatobrunetta : Oggi sono due anni senza Gianni #DeMichelis, veneziano e socialista come me. Ho nostalgia della sua curiosità insaz… - wireditalia : Un precedente da cui partire ci sarebbe, quello voluto da Letta anni fa che vedeva congiunte aeronautica e marina m… - therealsergente : @GiorgiaPetr Io fino alla caduta del Muro ma con gli Anni di Piombo saltati a piè pari perché la prof era democrist… - 64Mgg : RT @F4Fake2: Pensa se 20-25 anni fa, quanno ancora credevamo in qualche ideologia, che annavamo a manifestà, a pijà le botte, ciavessero de… -

Ultime Notizie dalla rete : politica anni Mattarella nomina Piero Angela Cavaliere di Gran Croce Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito oggi al Quirinale l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Piero Angela, 93 anni, il maggior divulgatore scientifico italiano. Il padre di Quark è stato premiato per il suo impegno in favore dell'informazione scientifica, un presidio fondamentale durante la pandemia. ...

Anche stavolta Italia lasciata sola sui migranti E poi perché viene a mancare l'assist della Germania, che negli anni scorsi si è dimostrata lo ... che oggi ha avuto un colloquio con l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, a ...

Anni '80, come eravamo: la moda, le icone, la politica Io Donna Muore a 19 anni per difendere la madre dalle coltellate dell’ex. L’assassino ha rischiato il linciaggio Ha tentato di difendere la madre dalle coltellate dell'ex ed è rimasto ucciso. Si chiamava Mirko Farci, 19enne sardo di Tortoli, nell'Ogliastra, in Sardegna. Ad ucciderlo Masih Dahid, operaio 29enne d ...

Anche stavolta Italia lasciata sola sui migranti Nessun paese europeo si è fatto avanti per accogliere. Draghi punta al Consiglio del 24-25 maggio. Onu: "Ue sia solidale" ...

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito oggi al Quirinale l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Piero Angela, 93, il maggior divulgatore scientifico italiano. Il padre di Quark è stato premiato per il suo impegno in favore dell'informazione scientifica, un presidio fondamentale durante la pandemia. ...E poi perché viene a mancare l'assist della Germania, che negliscorsi si è dimostrata lo ... che oggi ha avuto un colloquio con l'Alto rappresentante Ue per laestera, Josep Borrell, a ...Ha tentato di difendere la madre dalle coltellate dell'ex ed è rimasto ucciso. Si chiamava Mirko Farci, 19enne sardo di Tortoli, nell'Ogliastra, in Sardegna. Ad ucciderlo Masih Dahid, operaio 29enne d ...Nessun paese europeo si è fatto avanti per accogliere. Draghi punta al Consiglio del 24-25 maggio. Onu: "Ue sia solidale" ...