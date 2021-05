Tre parole: 20 anni e non sentirli! (Di martedì 11 maggio 2021) “Tre parole”, una canzone che ha segnato l’Estate del 2001, compie 20 anni. Una canzone che per la maggior parte delle persone è stata un “tormentone”, ma che per me invece significa soprattutto Valeria Rossi. Valeria, una mia amica, la sorella maggiore che non ho mai avuto. Valeria è colei che mi ha permesso di capire cosa significa essere un’artista, non solo per via dell’estro creativo, ma anche per la conoscenza del settore musicale e la consapevolezza nell’utilizzo dei suoi strumenti. Non posso astenermi dal fare la “domanda da un milione di dollari”: chi almeno una volta non ha ascoltato “Tre parole”, citata o legata ad un episodio della propria vita? Per festeggiare questo particolare traguardo di “Tre parole”, Valeria ha deciso di renderla più comprensibile all’opinione pubblica, raccontando ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 11 maggio 2021) “Tre”, una canzone che ha segnato l’Estate del 2001, compie 20. Una canzone che per la maggior parte delle persone è stata un “tormentone”, ma che per me invece significa soprattutto Valeria Rossi. Valeria, una mia amica, la sorella maggiore che non ho mai avuto. Valeria è colei che mi ha permesso di capire cosa significa essere un’artista, non solo per via dell’estro creativo, ma anche per la conoscenza del settore musicale e la consapevolezza nell’utilizzo dei suoi strumenti. Non posso astenermi dal fare la “domanda da un milione di dollari”: chi almeno una volta non ha ascoltato “Tre”, citata o legata ad un episodio della propria vita? Per festeggiare questo particolare traguardo di “Tre”, Valeria ha deciso di renderla più comprensibile all’opinione pubblica, raccontando ...

