Renzi-007 | l’ex manager scomodo e la fattura inesistente pagata dalla Rai | perché il dossier di Iv su Report è una polpetta avvelenata

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 maggio 2021) “Si oppose ad alcune decisioni che l’azionista voleva imporre alla Piaggio. Credo che in un ambiente estremamente condiscendente con l’azionista, qualcuno che alzasse la voce per cercare di valorizzare il futuro dell’azienda non fosse abituale, ben accetto”. Così Francesco Maria Tuccillo “venne allontanato” nonostante “i suoi eccellenti risultati di business“. A parlare aè Rossella Daverio, ex capo comunicazione della Piaggio Aerospace, società aeronautica considerata strategica per il nostro Paese e passata sotto il controllo degli Emirati Arabi nel 2014, mentre a Palazzo Chigi c’era Matteo. Tuccillo è un exdella Piaggio e di Finmeccanica, considerato “” per le sue posizioni sul management di Abu Dhabi, il cui nome compare nelsulla trasmissione di Rai3 di cui ...