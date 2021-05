Ragazzo preso a calci da un carabiniere nel Napoletano: aperta una indagine interna – Il video (Di martedì 11 maggio 2021) I lampeggianti blu di una pattuglia dei carabinieri, un militare che scende dalla vettura e prende a calci un Ragazzo, che dice «Marescià non ho niente». L’episodio è accaduto nella notte del 10 maggio a Terzigno, comune in provincia di Napoli, dove un carabiniere ha aggredito un Ragazzo – scrive l’agenzia Ansa – perché colto in strada oltre l’orario del coprifuoco. Il video è stato realizzato da un residente che ha filmato la scena dal balcone della propria abitazione. La clip di circa 20 secondi è diventata virale sui social prima di finire al vaglio dell’Arma che ha annunciato una indagine interna per ricostruire le dinamiche dietro l’accaduto. Il Comando provinciale di Napoli «ha immediatamente avviato autonomi accertamenti finalizzati a perseguire, con il massimo ... Leggi su open.online (Di martedì 11 maggio 2021) I lampeggianti blu di una pattuglia dei carabinieri, un militare che scende dalla vettura e prende aun, che dice «Marescià non ho niente». L’episodio è accaduto nella notte del 10 maggio a Terzigno, comune in provincia di Napoli, dove unha aggredito un– scrive l’agenzia Ansa – perché colto in strada oltre l’orario del coprifuoco. Ilè stato realizzato da un residente che ha filmato la scena dal balcone della propria abitazione. La clip di circa 20 secondi è diventata virale sui social prima di finire al vaglio dell’Arma che ha annunciato unaper ricostruire le dinamiche dietro l’accaduto. Il Comando provinciale di Napoli «ha immediatamente avviato autonomi accertamenti finalizzati a perseguire, con il massimo ...

