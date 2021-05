Pokémon | PokéToon torna con un nuovo cartone animato dedicato a Pancham – VideoVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 11 maggio 2021) TheCompany ha pubblicato unepisodio di, la sua serie di cartoni animati vecchia scuola, questa volta.. TheCompany ha pubblicato unepisodio di. Si tratta di una serie di cartoni animati slegati alla serie principale e che potremmo definire vecchia scuola, visto che la fonte di espirazione sembrano essere i classici Looney Toones. In questoepisodio il protagonista è, che ha preso il posto di Scraggy e Mimikyu, i due “attori principali” del primo corto. Questo episodio non solo ha unprotagonista, ma anche unstile … Video giochiRead More L'articolo: ...