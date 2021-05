Pirlo “Non voglio vedere rassegnazione, onorare maglia” (Di martedì 11 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “La Juventus deve fare una grande partita, non voglio vedere rassegnazione nei ragazzi, abbiamo ancora tre partite e siamo a un punto dalla Champions. Sono nel calcio da tanti anni e ne ho viste di tutti i colori, ho visto perdere campionati nell’ultima giornata, finali di Champions all’ultimo secondo, io personalmente ho perso una Champions vincendo il primo tempo 3-0. Non ci deve essere rassegnazione, ma grande positività, c’è la possibilità di andare ancora in Champions”. Così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia del match di domani in casa del Sassuolo. Dopo la gara con Milan ore difficili e voci di liti e divergenze in società anche sulla sua posizione. “Di gossip e cose inventate non ne parlo”, frena le domande l’allenatore bianconero che non vuole ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “La Juventus deve fare una grande partita, nonnei ragazzi, abbiamo ancora tre partite e siamo a un punto dalla Champions. Sono nel calcio da tanti anni e ne ho viste di tutti i colori, ho visto perdere campionati nell’ultima giornata, finali di Champions all’ultimo secondo, io personalmente ho perso una Champions vincendo il primo tempo 3-0. Non ci deve essere, ma grande positività, c’è la possibilità di andare ancora in Champions”. Così il tecnico della Juventus, Andrea, alla vigilia del match di domani in casa del Sassuolo. Dopo la gara con Milan ore difficili e voci di liti e divergenze in società anche sulla sua posizione. “Di gossip e cose inventate non ne parlo”, frena le domande l’allenatore bianconero che non vuole ...

