Pierpaolo Sileri denuncia Le Iene, ecco cosa è successo (Di martedì 11 maggio 2021) Pierpaolo Sileri DIFFIDA IL SERVIZIO DE "LE Iene" SULLA SUA PRESUNTA INCOMPATIBILITÀ LAVORATIVA E ANNUNCIA CHE DENUNCERÀ LA TRASMISSIONE Il servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti sull'incompatibilità lavorativa che avrebbe riguardato l'allora Senatore Pierpaolo Sileri, oggi Sottosegretario alla Salute,sarebbe dovuto andare in onda nella puntata scorsa de "Le Iene".Ma non è stato così: sono arrivate alla redazione ben due diffide da parte del senatore pentastellato, la prima, giunta a pochi minuti dall'inizio della trasmissione. Sileri annuncia che denuncerà il programma ma stasera, martedì 11 maggio, il servizio verrà regolarmente trasmesso, in prima serata, su Italia 1. Al suo interno testimonianze esclusive, audio inediti, interviste e documenti che ...

