Offese via web a Mattarella: perquisizioni in tutta Italia. 11 indagati, anche un prof universitario (Di martedì 11 maggio 2021) Sono scattate questa mattina le perquisizioni dei carabinieri del Ros nei confronti di 11 indagati per i reati di offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 maggio 2021) Sono scattate questa mattina ledei carabinieri del Ros nei confronti di 11per i reati di offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica, Sergioe ...

Advertising

Corriere : Offese a Mattarella sui social: tra gli undici indagati anche un docente universitario - zazoomblog : Offese via web a Mattarella: perquisizioni in tutta Italia. 11 indagati anche un prof universitario - #Offese… - AlekosPrete : La traccia delle offese via web al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, porta ai gruppi di ispirazione su… - Sydwerehere : Qui siamo oltre i soliti haters C’è un salto di qualità Una rete con un professore universitario di Roma collegato… - vatenacttencass : RT @eughen61: C'è anche un prof. universitario suprematista e antisemita. Verrà sospeso come quello che offese la #Meloni? Attendiamo dubb… -