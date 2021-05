Offese a Mattarella, perquisizioni del Ros per 11 indagati: tre di loro gravitano in ambienti di estrema destra, uno è professore universitario (Di martedì 11 maggio 2021) Sono partite questa mattina le perquisizioni dei carabinieri del Ros nei confronti di 11 indagati per i reati di offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e istigazione a delinquere. Dagli accertamenti è emerso che tre di loro gravitano in ambienti di estrema destra e a vocazione sovranista. Inoltre, uno dei perquisiti è un professore universitario di 53 anni, risultato in collegamento con gruppi e militanti di ispirazione suprematista e antisemita tramite la piattaforma social russa VKontakte (simile a Facebook). I post e i contenuti multimediali offensivi nei confronti del Capo dello Stato risalgono al periodo tra aprile 2020 e febbraio 2021 e sono stati individuati anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Sono partite questa mattina ledei carabinieri del Ros nei confronti di 11per i reati di offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica, Sergioe istigazione a delinquere. Dagli accertamenti è emerso che tre diindie a vocazione sovranista. Inoltre, uno dei perquisiti è undi 53 anni, risultato in collegamento con gruppi e militanti di ispirazione suprematista e antisemita tramite la piattaforma social russa VKontakte (simile a Facebook). I post e i contenuti multimediali offensivi nei confronti del Capo dello Stato risalgono al periodo tra aprile 2020 e febbraio 2021 e sono stati individuati anche ...

