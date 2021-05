Offese a Mattarella: dopo quella al 46enne di Lecce, perquisizioni in varie zone d’Italia Il presidente della Repubblica diffamato via social network, profili di ispirazione sovranista e dell'estrema destra (Di martedì 11 maggio 2021) Tra loro anche un professore universitario di 53 anni, vicino a gruppi e militanti di ispirazione suprematista e antisemita tramite la piattaforma social VKontakte, social network popolare in Russia. Ci sono anche impiegati e professionisti fra i 44-65enni di varie zone d’Italia nei cui confronti gli investigatori hanno effettuato perquisizioni per le Offese, tramite social network, al presidente della Repubblica. Il periodo in esame è fra aprile 2020 e febbraio scorso. ispirazione di estrema destra e sovranista, è quanto emerge dai profili dei ... Leggi su noinotizie (Di martedì 11 maggio 2021) Tra loro anche un professore universitario di 53 anni, vicino a gruppi e militanti disuprematista e antisemita tramite la piattaformaVKontakte,popolare in Russia. Ci sono anche impiegati e professionisti fra i 44-65enni dinei cui confronti gli investigatori hanno effettuatoper le, tramite, al. Il periodo in esame è fra aprile 2020 e febbraio scorso.di, è quanto emerge daidei ...

