"Non sono io Denise Pipitone". Altra pista morta? Lo scoop della d'Urso: la ragazza rom mostra i documenti (Di martedì 11 maggio 2021) Una ragazza di origini rom a Scalea è finita al centro di alcuni controlli da parte dei carabinieri dopo la segnalazione di un cittadino, che aveva notato grande somiglianza fisica e diversi punti in comune tra lei e Denise Pipitone. Il caso riguardante la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre 2004 continua a tenere banco, soprattutto da quando la Procura di Marsala è tornata a occuparsene. Barbara d'Urso ha però dato uno scoop durante la diretta di Pomeriggio 5: il suo inviato in Calabria è riuscito a intercettare la ragazza, che ha smentito di essere la figlia di Piera Maggio. “No, mi spiace, non sono io Denise”, ha affermato con una certa sicurezza. L'inviato della d'Urso le ha poi chiesto se si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Unadi origini rom a Scalea è finita al centro di alcuni controlli da parte dei carabinieri dopo la segnalazione di un cittadino, che aveva notato grande somiglianza fisica e diversi punti in comune tra lei e. Il caso riguardante la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre 2004 continua a tenere banco, soprattutto da quando la Procura di Marsala è tornata a occuparsene. Barbara d'ha però dato unodurante la diretta di Pomeriggio 5: il suo inviato in Calabria è riuscito a intercettare la, che ha smentito di essere la figlia di Piera Maggio. “No, mi spiace, nonio”, ha affermato con una certa sicurezza. L'inviatod'le ha poi chiesto se si ...

Advertising

CarloCalenda : Il fatto che il PD dichiari che nel caso di una sconfitta di Gualtieri sosterrà la Raggi al secondo turno mi pare d… - matteorenzi : Ho lavorato alla luce del sole perché pensavo che Draghi fosse meglio di Conte. Oggi lo penso ancora di più. Non so… - borghi_claudio : Intanto a @Ariachetira mettono in croce @mgmaglie perchè non si è ancora vaccinata. La risposta corretta alla doman… - sxweetv : io dico porca madonna la finite di fare cose quando non ci sono - Giovannaconfal6 : RT @AndreaBertaglio: @VujaBoskov Sono tracciati in ogni acquisto e spostamento che fanno, condividono per qualche stupido like ogni cosa ch… -