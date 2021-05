NieR Reincarnation arriverà presto in Europa su iOS e Android | aprono le pre-registrazioni!

NieR Re[in]carnation arriverà presto in Europa su iOS e Android, aprono le pre-registrazioni! (Di martedì 11 maggio 2021) NieR Reincarnation è già un successo in Giappone, dove ha registrato in pochissimo tempo 10 milioni di download tra iOS e Android. Nonostante non ci sia ancora una data precisa per l'arrivo del titolo in occidente, esiste già il trailer in inglese, che vi lasciamo qua sotto. Da oggi, inoltre, è possibile pre registrarsi a NieR Reincarnation a questo link. Se decidete di preregistrarvi avrete accesso a vantaggi esclusivi, come un bottino di gemme gratuite e altre promozioni. Il gioco è stato sviluppato da Applibot, e si svolge in un mondo chiamato The Cage, visto dalla prospettiva di una giovane ragazza. Esplorando questo strano mondo con l'aiuto di una creatura chiamata Mama, la ragazza cerca di "espiare i suoi peccati". Anche se le battaglie sono combattute in tempo reale, c'è anche un'opzione per ... Leggi su eurogamer (Di martedì 11 maggio 2021)è già un successo in Giappone, dove ha registrato in pochissimo tempo 10 milioni di download tra iOS e. Nonostante non ci sia ancora una data precisa per l'arrivo del titolo in occidente, esiste già il trailer in inglese, che vi lasciamo qua sotto. Da oggi, inoltre, è possibile pre registrarsi aa questo link. Se decidete di preregistrarvi avrete accesso a vantaggi esclusivi, come un bottino di gemme gratuite e altre promozioni. Il gioco è stato sviluppato da Applibot, e si svolge in un mondo chiamato The Cage, visto dalla prospettiva di una giovane ragazza. Esplorando questo strano mondo con l'aiuto di una creatura chiamata Mama, la ragazza cerca di "espiare i suoi peccati". Anche se le battaglie sono combattute in tempo reale, c'è anche un'opzione per ...

