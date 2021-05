NieR Reincarnation: aperte le registrazioni in tutto il mondo, Europa compresa – Notizia – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 11 maggio 2021) Sqaure Enix ha aperto le registrazioni in tutto il mondo di NieR Reincarnation, il primo gioco mobile della serie diretta da Yoko Taro.. Square Enix ha aperto le registrazioni globali di NieR Reincarnation per sistemi mobile, Europa compresa. Attualmente il gioco è disponibile soltanto in Giappone, dove sembra aver riscosso un buon successo. Presto arriverà anche dalle nostre parti. Purtroppo l’editore non ha ancora svelato la data d’uscita occidentale. Fortunatamente non deve esserci molto da aspettare, vista l’apertura delle pre-registrazioni. NieR Reincarnation su Google Play NieR Reincarnation su App Store Nei giorni scorsi il ... Leggi su helpmetech (Di martedì 11 maggio 2021) Sqaure Enix ha aperto leinildi, il primo gioco mobile della serie diretta da Yoko Taro.. Square Enix ha aperto leglobali diper sistemi mobile,. Attualmente il gioco è disponibile soltanto in Giappone, dove sembra aver riscosso un buon successo. Presto arriverà anche dalle nostre parti. Purtroppo l’editore non ha ancora svelato la data d’uscita occidentale. Fortunatamente non deve esserci molto da aspettare, vista l’apertura delle pre-su Google Playsu App Store Nei giorni scorsi il ...

Advertising

omniacrystallis : Square Enix ha aperto le pre-registrazioni per NieR Re[in]carnation al di fuori del Giappone. La scheda del gioco è… - Multiplayerit : NieR Reincarnation: aperte le registrazioni in tutto il mondo, Europa compresa - GameIndustry_IT : NieR Reincarnation - In arrivo una collaborazione con Drakengard 3 - cipherEquality : RT @GameIndustry_IT: NieR Reincarnation - La localizzazione inglese è finalmente completa - GameIndustry_IT : NieR Reincarnation - La localizzazione inglese è finalmente completa -

Ultime Notizie dalla rete : NieR Reincarnation NieR Reincarnation: la versione occidentale è quasi pronta Dopo l'annuncio da parte di Square Enix della collaborazione NieR Reincarnation e Drakengard 3 (Drag - On Dragoon 3 in Giappone), ecco altre buone notizie per i fan occidentali della serie: pare, infatti, che la versione occidenta le di NieR Reincarnation sia ...

NieR Re[in]carnation, localizzazione terminata: il titolo sarà presto disponibile in occidente In Giappone, NieR Re[in]carnation ha registrato cinque milioni di download nel corso della prima settimana e dieci milioni totali al 4 marzo 2021. Il titolo è free - to - play e racconta la storia di ...

NieR Reincarnation: aperte le registrazioni in tutto il mondo, Europa compresa Multiplayer.it NieR Reincarnation: aperte le registrazioni in tutto il mondo, Europa compresa Sqaure Enix ha aperto le registrazioni in tutto il mondo di Nier Reincarnation, il primo gioco mobile della serie diretta da Yoko Taro.. Square Enix ha aperto le registrazioni globali di NieR ...

NieR Re[in]carnation: il titolo è in arrivo in occidente Nier Re[in]carnation, il titolo mobile ambientato nell'universo di NieR e uscito solamente in territorio giapponese, sta per arrivare anche in occidente.

Dopo l'annuncio da parte di Square Enix della collaborazionee Drakengard 3 (Drag - On Dragoon 3 in Giappone), ecco altre buone notizie per i fan occidentali della serie: pare, infatti, che la versione occidenta le disia ...In Giappone,Re[in]carnation ha registrato cinque milioni di download nel corso della prima settimana e dieci milioni totali al 4 marzo 2021. Il titolo è free - to - play e racconta la storia di ...Sqaure Enix ha aperto le registrazioni in tutto il mondo di Nier Reincarnation, il primo gioco mobile della serie diretta da Yoko Taro.. Square Enix ha aperto le registrazioni globali di NieR ...Nier Re[in]carnation, il titolo mobile ambientato nell'universo di NieR e uscito solamente in territorio giapponese, sta per arrivare anche in occidente.