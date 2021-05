Advertising

LaGazzettaWeb : Motociclista morto nel 2019, prosciolto l'ex sindaco di Matera - Trmtv : Matera. Motociclista morto nel 2019, prosciolto ex sindaco De Ruggieri - mbbelluco : RT @corriereveneto: #Padova Stelvio Boaretto, chi è il motociclista-veterinario morto al Mugello - xblunotte : RT @corriereroma: Trigoria, motociclista «morto per le buche e gli avvallamenti» - nonstop9981 : Terribile schianto a Varedo: morto motociclista -

Ultime Notizie dalla rete : Motociclista morto

La Gazzetta del Mezzogiorno

... Raffaello De Ruggieri (in carica dal 2015 al 2020), nell'ambito di un procedimento sulla morte di unavvenuta il 16 febbraio 2019 in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente ...' Domenica c'è stato l'ennesimo incidente mortale sulla Tiburtina Valeria ', ha precisato Berardinetti, 'undi 48 anni èe altre due persone sono rimaste ferite. Questa strada, ...MATERA - Il gup di Matera Angelo Onorati ha prosciolto dall’accusa di omicidio colposo «perché il fatto non sussiste» l’ex sindaco della Città dei Sassi, Raffaello De Ruggieri (in carica dal 2015 al 2 ...Il gup di Matera, Angelo Onorati, ha prosciolto dall’accusa di omicidio colposo “perché il fatto non sussiste” l’ex sindaco della Città dei Sassi, Raffaello De Ruggieri (in carica dal 2015 al 2020), n ...