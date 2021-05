Milan, Pioli: “I ragazzi devono essere inc****, atteggiamento fondamentale. Rebic? Rispondo così” (Di martedì 11 maggio 2021) I miei giocatori sono tutti dei titolari, loro lo sanno.Queste le dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli, che nella conferenza stampa della vigilia al match contro il Torino ha chiarito alcuni aspetti legati anche alla sfida vinta contro la Juventus. Il tecnico del Milan ha infatti parlato di Ante Rebic e del suo momento di forma.VIDEO Milan, ecco la nuova maglia 2021-22: guarda il trailer con Ibra, Theo e non soloRisultato decisivo nell'incontro con i bianconeri, l'attaccante croato è stato coccolato da Pioli che lo ha caricato mentalmente in vista di un nuovo crocevia per il Diavolo rossonero. La gara contro i granata risulterà decisiva per la formazione Milanista, in cerca degli ultimi punti necessari per la qualificazione alla prossima Champions League.VIDEO ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) I miei giocatori sono tutti dei titolari, loro lo sanno.Queste le dichiarazioni rilasciate da Stefano, che nella conferenza stampa della vigilia al match contro il Torino ha chiarito alcuni aspetti legati anche alla sfida vinta contro la Juventus. Il tecnico delha infatti parlato di Antee del suo momento di forma.VIDEO, ecco la nuova maglia 2021-22: guarda il trailer con Ibra, Theo e non soloRisultato decisivo nell'incontro con i bianconeri, l'attaccante croato è stato coccolato dache lo ha caricato mentalmente in vista di un nuovo crocevia per il Diavolo rossonero. La gara contro i granata risulterà decisiva per la formazioneista, in cerca degli ultimi punti necessari per la qualificazione alla prossima Champions League.VIDEO ...

