Meteo, temporali forti su Piemonte e Lombardia: allerta in dieci regioni (Di martedì 11 maggio 2021) La perturbazione atlantica che da ieri è penetrata con forza nel nostro Paese per la giornata di oggi, martedì 11 maggio, estende i suoi effetti a tutto il Nord ed al Centro: sono queste le principali previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e del Meteorologo Mario Giuliacci. Vediamo tutti i dettagli Iniziamo dai dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata del 10 maggio e valido per tutta la giornata di oggi martedì 11 maggio. E’ stato emesso un avviso di Meteo avverso per temporali a cui è allegato un avviso di allerta arancione per rischio idrogeologico derivante dalla pioggia copiosa su Piemonte e Lombardia. ... Leggi su ck12 (Di martedì 11 maggio 2021) La perturbazione atlantica che da ieri è penetrata con forza nel nostro Paese per la giornata di oggi, martedì 11 maggio, estende i suoi effetti a tutto il Nord ed al Centro: sono queste le principali previsionidell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e delrologo Mario Giuliacci. Vediamo tutti i dettagli Iniziamo dai dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata del 10 maggio e valido per tutta la giornata di oggi martedì 11 maggio. E’ stato emesso un avviso diavverso pera cui è allegato un avviso diarancione per rischio idrogeologico derivante dalla pioggia copiosa su. ...

karda70 : #Meteo #temporali forti con #allertaarancione su #Piemonte e #Lombardia #allertagialla in altre otto regioni… - stefanopezzola : Pioggia e temporali forti, codice giallo martedì 11 maggio in tutta la Toscana occidentale - BergamoeC : RT @ComuneBs: #10maggio ?? Allerta meteo di ordinaria criticità per temporali forti e vento forte sulla alta pianura orientale a partire dal… - ilmeteoit : #Meteo: #PIOGGE e #TEMPORALI già in atto. #Rischio #NUBIFRAGI! -