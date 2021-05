Meteo | le previsioni di mercoledì 12 maggio VIDEO

(Di martedì 11 maggio 2021) La mancanza di una figura anticiclonica stabile sul Mediterraneo sta lasciando l’Italia in balia di diverse perturbazioni Dopo un martedì all’insegna del maltempo e di temperature più basse, l’instabilità sembra voler proseguire anche nei prossimi giorni. Spazi di sole si alterneranno a piogge anche intense in un contesto di estrema variabilità. A farne le spese saranno soprattutto le regioni del Nord e del Centro mente il Sud sarà solo sfiorato dalle perturbazioni. Ilinstabile potrebbe caratterizzare anche il weekend con altre piogge e temperature al Nord non superiori ai 15 gradi.Leal NordPiogge e temporali interesseranno la Lombardia, l’Emilia Romagna e buona parte del Triveneto.ri schiarite su Piemonte e Liguria. Massime in temporaneo aumento con valori compresi tra 17 e 21 gradi.Le ...

Rammentiamo che lecon validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.Le previsioni meteo aggiornate per la regione MOLISE. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo MOLISE. Aggiornamento delle 16:00 - Il Video Meteo di Oggi: martedì, 11 maggio ...Le previsioni meteo aggiornate per la regione CAMPANIA. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo CAMPANIA. Aggiornamento delle 15:46 - Il Video Meteo di Oggi: martedì, 11 magg ...