Mercato immobiliare e under 44 | in aumento la percentuale di acquisto di soluzioni indipendenti e semindipendenti

(Di martedì 11 maggio 2021) MILANO – L’Ufficio Studi Tecnocasa ha analizzato le scelte abitative (e locazione) degli44 a livello nazionale, nel 2019 e nel 2020 e realizzate attraverso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete. Ne emerge che il 70,9% degli44 ha comprato casa ed il 29,1% è andato in affitto. Rispetto al 2019, nonostante l’emergenza sanitaria in atto, si registra un lievedelladi coloro che hanno scelto l’, probabilmente incentivati da tassi sui mutui sempre più convenienti. Gli44 hanno comprato soprattutto l’abitazione principale (86,5% dei casi), mentre sono basse le percentuali di acquisti per investimento e per case vacanza (rispettivamente il 10,2% ed il 3,3%). Un anno fa si registravano percentuali sostanzialmente ...

MILANO - L'Ufficio Studi Tecnocasa ha analizzato le scelte abitative (acquisto e locazione) degli under 44 a livello nazionale, nel 2019 e nel 2020 e ...