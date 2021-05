Lo Stato della Repubblica (Di martedì 11 maggio 2021) Pausa di un convegno di storici, politologi e giuristi sulla storia dell’Italia Repubblicana. Due studiosi si appartano per prendere un caffè in un salotto e si lanciano in giudizi sui 75 anni della Repubblica. Sono di avviso diverso. Chiamerò l’uno pessimista, l’altro ottimista. Il pessimista. Ma ne valeva la pena? Una nuova costituzione, con tante promesse e uno Stato sfiancato. Il 29 agosto del 1965, Riccardo Lombardi, in un’intervista all’Espresso, raccolta da Nello Ajello, osservava che nei ministeri più importanti mancavano persino le statistiche e le rilevazioni fondamentali per la vita economica del paese e aggiungeva “come cercare una quercia in un deserto”. La Società italiana per lo studio della storia contemporanea (Sissco) ha affidato a Maurizio Ridolfi una grossa ricerca su “Nascita, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 maggio 2021) Pausa di un convegno di storici, politologi e giuristi sulla storia dell’Italiana. Due studiosi si appartano per prendere un caffè in un salotto e si lanciano in giudizi sui 75 anni. Sono di avviso diverso. Chiamerò l’uno pessimista, l’altro ottimista. Il pessimista. Ma ne valeva la pena? Una nuova costituzione, con tante promesse e unosfiancato. Il 29 agosto del 1965, Riccardo Lombardi, in un’intervista all’Espresso, raccolta da Nello Ajello, osservava che nei ministeri più importanti mancavano persino le statistiche e le rilevazioni fondamentali per la vita economica del paese e aggiungeva “come cercare una quercia in un deserto”. La Società italiana per lo studiostoria contemporanea (Sissco) ha affidato a Maurizio Ridolfi una grossa ricerca su “Nascita, ...

Advertising

reportrai3 : 'C'è stato in questi giorni un attacco alla Rai in vare direzioni: è una giornata particolare, perché il 9 maggio d… - Pontifex_it : Oggi, ad Agrigento, è stato beatificato Rosario Angelo Livatino, martire della giustizia e della fede. Il suo lavor… - virginiaraggi : Ecco i lavori realizzati dal Dipartimento Simu e dal Municipio IX in viale della Grande Muraglia, a sud della città… - gpellarin84 : RT @jacopo_iacoboni: 'Se lei oggi va sulla pagina di Rousseau e vuole iscriversi si apre un'altra pagina in cui trova scritto 'iscriviti al… - DDellerba : RT @SeaWatchItaly: A seguito del ricorso della Guardia Costiera è stato ripristinato il fermo di #SeaWatch4 sospeso dal TAR in attesa del p… -