Live Napoli-Udinese 4-1 | Insigne prende l' incrocio dei pali!

Advertising

juventusfc : UN SOLO, GRANDE, OBIETTIVO! FORZA #JUVENTUSWOMEN! LIVE su @JuventusTv: ? - MondoNapoli : LIVE - Cambi in casa Napoli: entrano Elmas e Politano - - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #NapoliUdinese: arriva il momento di #Mertens, esce #Osimhen - MondoNapoli : LIVE - GOL del Napoli: Di Lorenzo sulla ribattuta di Musso porta il Napoli sul 4 a 1 - - MondoNapoli : LIVE - GOL del Napoli: Lozano ancora in gol, azzurri si portano sul 3 a 1 - -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Allo stadio Maradona, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Maradona',e Udinese si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiUdinese 4 - 1 MOVIOLA ...Ilin cerca della sicurezza di un posto in Champions League contro un' Udinese ormai salva. L'anticipo del Diego Maradona apre il terz'ultimo turno di Serie A . Sono sei i risultati utili ...Arrivano cambi in casa Napoli: infatti Gattuso mette dentro Elmas al posto di Zielinki autore di un gol e di un assist e Politano al posto di Lozano autore di un gol.75' Fuori Lozano e Zielinski, dentro Politano ed Elmas. Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai ...