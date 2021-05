(Di martedì 11 maggio 2021) “Ho preso il flacone e ho riempito la siringache la soluzionegià statapoi, dopo aver inoculato la dose, mi sono accorta che c’erano altre cinque siringhe e ho capito che il vaccino non era stato diluito come da procedura”. Il Corriere della sera ha riportato il racconto dell’che ha somministrato le, una ragazza di meno di 30 anni che aveva partecipato a tutte le vaccinazioni senza problemi. L’è sotto choc, anche se ha apprezzato il gesto di Virginia e della madre avvocato che l’hanno perdonata e hanno anche chiesto di incontrarla. Sono 4 non 6 ledi vaccino-Biontech somministratetirocinante di psicologia clinica a Massa (Massa Carrara) ...

Advertising

Corriere : La ragazza che ha ricevuto 6 dosi Pfizer: «Tanto dolore, ho paura» - GianniPulito : RT @HuffPostItalia: L'infermiera che ha iniettato 4 dosi di Pfizer alla 23enne: 'Ero convinta fosse diluita' - numerodiec1 : RT @numeronov3: Spero non sia vera questa intervista. Altrimenti si deduce che 6 dosi possano lobotomizzare - Dome689 : RT @HuffPostItalia: L'infermiera che ha iniettato 4 dosi di Pfizer alla 23enne: 'Ero convinta fosse diluita' - HuffPostItalia : L'infermiera che ha iniettato 4 dosi di Pfizer alla 23enne: 'Ero convinta fosse diluita' -

Ultime Notizie dalla rete : infermiera che

Il Corriere della sera ha riportato il racconto dell'ha somministrato le dosi, una ragazza di meno di 30 anniaveva partecipato a tutte le vaccinazioni senza problemi. Sono 4 non 6 ..."Sia l'il medico " le parole di Bellandi " sono affranti per quanto successo e oggi (ieri per chi legge, ndr ) sono rimasti a casa. L', in particolare, è sotto choc. Da ...“Ho preso il flacone e ho riempito la siringa convinta che la soluzione fosse già stata diluita poi, dopo aver inoculato la dose, mi sono accorta che c’erano altre cinque siringhe e ho capito che il v ...Sono 4 non 6 le dosi di vaccino Pfizer-Biontech somministrate alla 23enne tirocinante di psicologia clinica a Massa (Massa Carrara) domenica scorsa. La novità ...