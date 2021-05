La salernitana Marotta prima donna arbitro in B, Strianese: “Grande orgoglio” (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ieri è stata una giornata storica per Salerno, il club cittadino promosso in serie A e Maria Marotta, salernitana, è la prima donna arbitro che ha diretto un incontro di serie B. “Un Grande orgoglio cilentano numero 1 in Italia – afferma il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – Maria Marotta classe 1984, cittadina salernitana, ma originaria di San Giovanni a Piro, ha debuttato ieri in serie B come arbitro, prima volta in Italia. Infatti non era mai accaduto fino ad oggi e ora deve diventare una normalità anche per altre donne che hanno questa passione. Un sogno che si realizza per la Marotta che entra nella ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ieri è stata una giornata storica per Salerno, il club cittadino promosso in serie A e Maria, è lache ha diretto un incontro di serie B. “Uncilentano numero 1 in Italia – afferma il Presidente della Provincia di Salerno, Michele– Mariaclasse 1984, cittadina, ma originaria di San Giovanni a Piro, ha debuttato ieri in serie B comevolta in Italia. Infatti non era mai accaduto fino ad oggi e ora deve diventare una normalità anche per altre donne che hanno questa passione. Un sogno che si realizza per lache entra nella ...

