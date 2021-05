La foreign fighter italiana Alice Brignoli è stata condannata a quattro anni di reclusione

Advertising

MediasetTgcom24 : Terrorismo, foreign fighter italiana Alice Brignoli condannata a 4 anni di carcere #AliceBrignoli… - odalysio : RT @MediasetTgcom24: Terrorismo, foreign fighter italiana Alice Brignoli condannata a 4 anni di carcere #AliceBrignoli - globalistIT : - Loredanataberl1 : RT @MediasetTgcom24: Terrorismo, foreign fighter italiana Alice Brignoli condannata a 4 anni di carcere #AliceBrignoli - StiloMariana : RT @MediasetTgcom24: Terrorismo: arrestata in Siria Alice Brignoli, la 'mamma foreign fighter' #alicebrignoli -

Ultime Notizie dalla rete : foreign fighter

Dopo essere stata arrestata in Siria a settembre dal Ros dei carabinieri e riportata in Italia assieme ai 4 figli (affidati a una comunità) Alice Brignoli, laitaliana moglie del defunto militante dell'Isis Mohamed Koraichi, è stata condannata a 4 anni di carcere al processo in abbreviato a Milano, con l'accusa di terrorismo internazionale. ...Alice Brignoli , laitaliana moglie del defunto militante dell' Isis Mohamed Koraichi, condannata a 4 anni di carcere. Questo l'esito del processo, svolto con rito abbreviato a Milano, che ha visto la ...E’ stata condannata a 4 anni di carcere Alice Brignoli. Si tratta della foreign fighter, moglie del defunto militante dell’Isis Mohamed Koraichi. Era in Siria con i figli. La Brignoli è stata ...Alice Brignoli, la foreign fighter che nel 2015 era scappata dal Lecchese in Siria assieme al marito e ai tre figli minorenni per unirsi ...