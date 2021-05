Jorit a TPI | “Ho dipinto il sorriso di Luana perché si lavori per vivere | e non per morire” | VIDEO

(Di martedì 11 maggio 2021): “Hoildisiper, non perha 30 anni ed unvivace, sotto l’occhio destro due cicatrici simbolo dell’appartenenza alla “Human Tribe” di cui fanno parte i personaggi che hasulle pareti dei palazzi di tutto il mondo, da Nelson Mandela a Martin Luther King, da Ernesto Che Guevara a Juri Gagarin, da Valerio Verbano, il 19enne ucciso da un gruppo di matrice neofascista a febbraio del 1980 nel quartiere Tufello di Roma aD’Orazio, l’operaia di 22 anni morta il 3 maggio scorso nella fabbrica in provincia di Prato in cui lavorava, risucchiata da una macchina tessile. Il “filo rosso” ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jorit TPI

TPI

Opera dell'artista, il murales raffigura una serratura: in basso a destra, un giovane ragazzo tiene tra le mani una chiave. È dedicato alla comunità palestinese, come l'artista ha dichiarato ...Opera dell'artista, il murales raffigura una serratura: in basso a destra, un giovane ragazzo tiene tra le mani una chiave. È dedicato alla comunità palestinese, come l'artista ha dichiarato ...