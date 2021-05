Internazionali BNL d’Italia 2021, Djokovic-Fritz interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti LIVE (Di martedì 11 maggio 2021) pioggia al Foro Italico a Roma e così Djokovic-Fritz e le altre partite che si stavano giocando, valide per gli Internazionali BNL d’Italia 2021, sono interrotte. In questo articolo vi proponiamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione meteo dagli IBI, una sospensione che non ci voleva e che rischia di intasare il calendario. Al momento, dunque, il numero uno al mondo torna negli spogliatoi in attesa che smetta di piovere. 6-3 5-5 il punteggio al momento. 17.05 – pioggia leggermente calata, ma ancora non ci sono le condizioni per riprendere a giocare. Secondo le previsioni meteo cesserà di piovere alle ore 19. Si attendono altri aggiornamenti dal Foro Italico 18:00 – Al momento la ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021)al Foro Italico a Roma e cosìe le altre partite che si stavano giocando, valide per gliBNL, sono interrotte. In questo articolo vi proponiamogliin tempo reale sulla situazione meteo dagli IBI, una sospensione che non ci voleva e che rischia di intasare il calendario. Al momento, dunque, il numero uno al mondo torna negli spogliatoi in attesa che smetta di piovere. 6-3 5-5 il punteggio al momento. 17.05 –leggermente calata, ma ancora non ci sono le condizioni per riprendere a giocare. Secondo le previsioni meteo cesserà di piovere alle ore 19. Si attendono altridal Foro Italico 18:00 – Al momento la ...

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL Fognini, il Tapiro d'Oro non lo fa arrabbiare: 'Almeno ho vinto qualcosa...' Lui è abituato ad altri tipi di premi, ma stavolta prende quello per la simpatia. Fabio Fognini, uscito al primo turno degli Internazionali Bnl d'Italia, ha accettato il Tapiro d'Oro di Striscia che gli è stato consegnato a Roma da Valerio Staffelli: 'Sono periodi nella carriera di un atleta che vanno vissuti, io li accetto ...

John Millman, l'australiano che tifa Liverpool e sfida Berrettini Una carriera fatta di grandi battaglie, di epiche quasi - vittorie. John Millman, numero 42 del mondo, al secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia sfiderà Matteo Berrettini. Sarà la sua ventesima partita contro un Top 10. Ne ha vinta solo una, contro Roger Federer allo US Open del 2018. Con quel risultato, ha ...

Internazionali BNL d'Italia 2021, Djokovic-Fritz interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti LIVE Sportface.it Internazionali BNL d'Italia 2021, Sonego: "Nessuna polemica tre me e Monfils. Mager? Non sarà facile" Internazionali BNL d'Italia 2021, le parole di Lorenzo Sonego dopo la vittoria contro Gael Monfils: "Nessuna polemica tre me e Monfils. Mager? Non sarà facile" ...

Jannik Sinner sfida Rafa Nadal: diretta in chiaro su Canale 20 Domani, mercoledì 12 maggio, sul canale "20", in esclusiva in chiaro, spazio al match di tennis tra Jannik Sinner e Rafa Nadal, valido per il secondo turno degli «Internazionali BNL d’ Italia » di ten ...

