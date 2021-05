Il Paradiso delle Signore, oggi 11 maggio: Cosimo chiede perdono anche a Umberto (Di martedì 11 maggio 2021) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: dopo aver chiesto scusa a Salvatore, Cosimo decide di farlo anche con Umberto. Sua moglie Gabriella non può far altro che apprezzare il suo gesto. Intanto Agnese scopre che suo figlio e Armando sono pronti a far scappare Marcello da Milano. Cosa succederà? Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 11 maggio 2021) Trama e anticipazioni Ilpuntata di: dopo aver chiesto scusa a Salvatore,decide di farlocon. Sua moglie Gabriella non può far altro che apprezzare il suo gesto. Intanto Agnese scopre che suo figlio e Armando sono pronti a far scappare Marcello da Milano. Cosa succederà? Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il, in onda dal lunedì Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

mrcatalano58 : Mouret domandò al solito: 'Quante lettere, stamattina, Levasseur?'. 'Cinquecentotrentaquattro', rispose il capo uff… - miciobigio : RT @PornoNoblogs: Senza contare che essere gay in Israele è uno spasso solo se non sei arabo. Se sei arabo e gay in Israele improvvisament… - infoitcultura : IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni dal 17 al 21 maggio 2021 - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore anticipazioni 10-14 maggio 2021: Cosimo vuole lasciare Milano ma Gabriella vacilla -… - Princes06744635 : @RuhumYildizim @bevllisario Io la ricorderò sempre con grande affetto e sono certa si trovi nel paradiso delle lampade ?? -