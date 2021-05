Gravina: «Agnelli? L’ho sentito. Cercare un dialogo con lui è doveroso» (Di martedì 11 maggio 2021) Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha parlato alla stampa a margine di un incontro sul calcio dilettantistico e regionale svoltosi a Torino «Certo che ho sentito Agnelli, per me è doveroso Cercare un percorso di dialogo. Al di là delle scelte che prenderà, mi sento di dire che ci sono i presupposti per il superamento di posizioni che in questo momento sono distanti. Io devo difendere la competizione, non le singole società. Le regole prescindono le dimensioni economiche delle società e anche le loro tifoserie». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021) Il presidente della Federcalcio, Gabriele, ha parlato alla stampa a margine di un incontro sul calcio dilettantistico e regionale svoltosi a Torino «Certo che ho, per me èun percorso di. Al di là delle scelte che prenderà, mi sento di dire che ci sono i presupposti per il superamento di posizioni che in questo momento sono distanti. Io devo difendere la competizione, non le singole società. Le regole prescindono le dimensioni economiche delle società e anche le loro tifoserie». L'articolo ilNapolista.

