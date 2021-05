Fabio Ciciliano (Cts): "Far slittare il nuovo coprifuoco cambia poco" (Di martedì 11 maggio 2021) Far slittare il nuovo orario del coprifuoco dal 17 al 24 maggio? “Dal punto di vista epidemiologico da una settimana all’altra cambia poco”, risponde Fabio Ciciliano. Al Ministero della Salute si sta lavorando per rivedere il sistema a colori per la classificazione delle regioni e il medico della polizia, segretario nel primo Comitato tecnico scientifico e ora componente del Cts varato dal governo Draghi in rappresentanza del Dipartimento della Protezione civile, spiega che “il rischio attuale non è quello di ottobre, quando il sistema fu concepito” e che “Rt ospedaliero dà due vantaggi indubbi”. Oggi ci sono i vaccini, la campagna di immunizzazione è in corso anche se Ciciliano è preoccupato che “durante l’estate le fasce di popolazione più giovane, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) Farilorario deldal 17 al 24 maggio? “Dal punto di vista epidemiologico da una settimana all’altra”, risponde. Al Ministero della Salute si sta lavorando per rivedere il sistema a colori per la classificazione delle regioni e il medico della polizia, segretario nel primo Comitato tecnico scientifico e ora componente del Cts varato dal governo Draghi in rappresentanza del Dipartimento della Protezione civile, spiega che “il rischio attuale non è quello di ottobre, quando il sistema fu concepito” e che “Rt ospedaliero dà due vantaggi indubbi”. Oggi ci sono i vaccini, la campagna di immunizzazione è in corso anche seè preoccupato che “durante l’estate le fasce di popolazione più giovane, ...

Perché le Regioni vogliono abbandonare l’indice di contagio Rt Il parametro che viene calcolato tutte le settimane dall'Iss è accusato di essere in ritardo e di sovrastimare la circolazione del virus all'interno di una popolazione. Per questo c'è chi vorrebbe sos ...

